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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقاء 4 تحت الملاحظة.. تعافي الطلاب المصابين في واقعة الاختناق بمدرسة بقنا

تلاميذ مدرسة تحيا
تلاميذ مدرسة تحيا مصر 2

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن جميع التلاميذ الذين أصيبوا بحالات اختناق بمدرسة "تحيا مصر2" صباح اليوم خروجوا من مستشفى قنا  العام، باستثناء 4 حالات تحت الملاحظة، ومن المتوقع خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اختناق التلاميذ.

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا، وجه الشكر لجميع الأجهزة التي شاركت في سرعة الانتقال إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وخاصة الإسعاف والشرطة والرعاية الصحية.

 

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يذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام بمحافظة قنا تلقت بلاغا بانبعاث رائحة كريهة بمدينة قنا الجديدة تسببت فى إصابة عدد من تلاميذ مدرسة تحيا مصر2 الابتدائية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

 

كما انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وبرفقته عدد من المسئولين إلى مكان الواقعة للوقوف على أسباب الواقعة، والاطمئنان على التلاميذ المصابين، مع التوجيه بتوفير أوجه العناية اللازمة للمصابين.

وكانت مدرسة تحيا مصر ٢، شهدت إصابة ٣١ تلميذ و٧ معلمات، بحالات شبه اختناق، نتيجة استنشاق مادة غير معلومة، جارٍ تكثيف التحريات لمعرفة مصدرها، ودفع مرفق اسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

قنا اختناق التلاميذ حالات اختناق تحيا مصر2 العام مدرسة تحيا مصر2 الابتدائية

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