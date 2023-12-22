محافظ قنا يجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلي ومحطة تربية وتثمين الدواجن ومشروع الصوبات الزراعية والخراف.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف محمد الطيب، مدير عام مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا ، ومديرى المشروعات.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا، تابع أعمال تطوير المجزر الآلي، لاستقبال دفعة جديدة من الدواجن التي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى تحت إشراف الطب البيطري، ويتم طرحها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تشمل تلك المنتجات دواجن مجمدة وطازجة، ووراك صافى، صدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، أجنحة، مفروم دواجن، كبدة صافى، فيليه ، قوانص وقلوب.

وتابع عبدالباقى، كما اطلع محافظ قنا، علي سير العمل بمشروع إنتاج البيض، حيث تفقد القطعان المنتجة للبيض بنوعيه "الأبيض والأحمر"، حيث يضم المشروع 3 عنابر بطاقة إنتاجية 560 كرتونة بيض يوميا.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن محافظ قنا تفقد ايضا مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات" طماطم شيرى، طماطم بلدى، خيار، فلفل حار، فلفل رومى، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود " و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأشار عبد الباقى، إلى أنه تم تطوير آلية التخلص من نفايات المجزر الآلي باستخدام "الكوكر" وهو عبارة عن نظام آلي لمعالجة مخلفات الدواجن والاستفادة منها اقتصاديا.



