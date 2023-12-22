عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا

مشروعات الأمن الغذائى
مشروعات الأمن الغذائى بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلي ومحطة تربية وتثمين الدواجن ومشروع الصوبات الزراعية والخراف.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف محمد الطيب، مدير عام مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا ، ومديرى المشروعات.

صحة قنا تقدم خدمات طبية لـ 900 حالة بقافلة مجانية فى قوص

تضم 14 إماما..أوقاف قنا تنظم قافلة تنوير لمساجد قوص

 

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا، تابع أعمال تطوير المجزر الآلي، لاستقبال دفعة جديدة من الدواجن التي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى تحت إشراف الطب البيطري، ويتم طرحها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تشمل تلك المنتجات دواجن مجمدة وطازجة، ووراك صافى، صدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، أجنحة، مفروم دواجن، كبدة صافى، فيليه ، قوانص وقلوب.

وتابع عبدالباقى، كما اطلع محافظ قنا، علي سير العمل بمشروع إنتاج البيض، حيث تفقد القطعان المنتجة للبيض بنوعيه "الأبيض والأحمر"، حيث يضم المشروع 3 عنابر بطاقة إنتاجية 560 كرتونة بيض يوميا.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن محافظ قنا تفقد ايضا مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات" طماطم شيرى، طماطم بلدى، خيار، فلفل حار، فلفل رومى، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود " و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 

وأشار عبد الباقى، إلى أنه تم تطوير آلية التخلص من نفايات المجزر الآلي  باستخدام "الكوكر" وهو عبارة عن نظام آلي لمعالجة مخلفات الدواجن والاستفادة منها اقتصاديا.


 

 

قنا المجزر الألى مشروعات الأمن الغذائي منطقة المعنا المشروعات الطب البيطري إنتاج البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

موضوعات متعلقة

إصابة 38 طالبا ومعلما باختناق داخل مدرسة في قنا الجديدة

ترشيحاتنا

ذكرى الشيخ علي محمود.. ما لا تعرفه عن سيد القراء وإمام المنشدين

لدمج الترفيه بالعملية التعليمية.. قنوات مدرستنا تستعد لإطلاق لعبة «five seconds»

صاروخ .. علي معلول يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى أوراوا الياباني

2-2 .. أوراوا يعادل الأهداف أمام الأهلي في مباراة الميدالية البرونزية

مونديال الأندية| جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد الأمير عبدالله الفيصل بلقاء «أوراوا»

أخبار التوك شو| الذهب يكسر حاجز الـ3000 جنه.. والشتاء يجتاح بقوة.. والتموين تزف بشرى للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرفس؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

أسباب وراء إلتهاب الأذن الوسطى.. احذرها

عشان تدفي .. طريقة عمل شعيرية باللبن

فيديو

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ