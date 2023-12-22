صحة قنا تقدم خدمات طبية لـ 900 حالة بقافلة مجانية فى قوص

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

وتابع عبدالباقى، بأن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٩.٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع "٢٥٤ حالة باطنة، ٢٦ حالة جراحة، ٧٧ حالة أمراض نساء وتوليد، و ٢٢٧ حالة طب أطفال، و ٢٢٤ حالة عظام و ٣٤ حالة تنظيم الأسرة، و ٦٥ حالة أسنان"، حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان.

و أشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى إجراء فحوصات معملية لـ ٦٢ حالة، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لـ ١ حالة، و ١٥ حالة موجات صوتية و ٧٠ حالات أشعة عادية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ ٣٩ حالة، وإجراء ١٦ حالات خلع أسنان وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

وأوضح عبدالباقى، بأن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٨٣ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية"الالتهاب الكبدي الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية"الضغط ،السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.