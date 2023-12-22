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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضم 14 إماما..أوقاف قنا تنظم قافلة تنوير لمساجد قوص

قافلة أوقاف قنا
قافلة أوقاف قنا

ترأس الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا ، صباح اليوم الجمعة، قافلة التنوير لعلماء وأئمة وزارة الأوقاف التى استهدفت مساجد وقرى مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، ضمن برنامج القوافل الدعوية لوزارة الأوقاف وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

انطلقت فعاليات القافلة، من أمام المسجد العمري أكبر مساجد صعيد مصر، متضمنة ١٤ عالما وإماماً بوزارة الأوقاف، جرى توزيعهم على مساجد قرى المركز، بينما تمركزت القافلة بالمسجد العمرى.


 

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قال الشيخ الحريرى عباس، المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف قنا ، ضمن فعاليات القافلة شهد وكيل وزارة الأوقاف خطبة وصلاة الجمعة بخطابة وإمامة الدكتور عبدالله حارس، مسؤول الإرشاد بمديرية أوقاف قنا .

وتابع عباس، بعدها شهد وكيل وزارة أوقاف قنا ، مقرأة القرآن الكريم بحضور الشيخ عمرو الهوارى، مدير عام إدارة أوقاف قوص ترأسها الشيخ محمد سليمان، قارىء السورة مسؤول مقارى أوقاف قنا.

وأضاف المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف قنا ، واختتمت فعاليات القافلة بجلسة أبوية مع براعم الإيمان من أطفال النشاط الثقافى لإدارة أوقاف قوص بالمساجد، حيث شاهد وكيل أوقاف قنا عدة فقرات " تلاوة قرآن، إنشاد دينى، إلقاء قصائد دينية، ابتهالات دينية.

أوضح عباس، بأن وكيل وزارة الأوقاف بقنا قدم وافر الشكر لإدارة أوقاف قوص وأئمة المساجد وأولياء الأمور المصدرة للمواهب الثقافية، مشيداً بتاريخ وحضارة مدينة قوص العريقة بلد العلم والعلماء.

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