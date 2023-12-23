إطلاق مبادرة "بلغنى" لتلقى شكاوى زيادة تعريفة ركوب السرفيس فى قنا

أعلن عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، عن استقبال شكاوى المواطنين المتضررين من عدم إلتزام سائقى الأجرة والسرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة "بلغنى"، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية.

وأضاف عبدالباقى، أن ذلك يأتى في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين و الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، أنه سوف يتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل: الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك"مكتب إعلام محافظة قنا https://www.facebook.com/qena.governorate" أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام" 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 "والخط الساخن 15541.

وأشار عبدالباقى، إلى أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولاً بأول وإحالتها علي الفور للجهات المختصة، بالإضافة لمتابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

يذكر أن محافظة قنا أطلقت مبادرة تحت مسمى " بلغنى" أيضاً، لرصد أى بقايا أو مخلفات تتسبب فى إحداث تلوث فى البيئة المحيطة.