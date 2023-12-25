عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة و19 مصابا في حادث تصادم مقطورة بتاكسي وميكروباص في قنا

لقى شخص مصرعه و أصيب 19 آخرون فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل مقطورة، مع سيارة ميكروباص وتاكسى بمنطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة مقطورة وسيارة ميكروباص وتاكسى، نتج عنه وفيات ومصابين.

 

تحدت إعاقتها.. زينب فتاة قنائية من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلت لمدير فريق تطريز

افتتاح معرض"أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية بمعبد دندرة فى قنا

 

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى المستشفى، فيما فرضت إدارة المرور كردون حول موقع الحادث، لحين رفع السيارات المتسببة فى الحادث ونقل المصابين.

دفع مرفق اسعاف قنا بعدد كبير من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حادث قنا

w (4)
w (4)
w (3)
w (3)
w (2)
w (2)
w (1)
w (1)
قنا الحادث مستشفى قنا الجامعى المصابين مرفق اسعاف قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

موضوعات متعلقة

طالبات قنا يحرزن ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة

إطلاق مبادرة "بلغنى" لتلقى شكاوى زيادة تعريفة ركوب السرفيس فى قنا

ترشيحاتنا

بـ12 صاروخا.. شاهد لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ عسقلان المحتلة

استشهاد 5 فلسطينيين بسبب غارة إسرائيلية على منزل في خانيونس

قرارات صادمة من بايدن تهدد بتدمير الدولار الأمريكي

رسميا.. إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها

أول فتاة مصرية تفوز بنصف مليون جنيه في حفظ القرآن.. صورة

بـ 95 ألف جنيه فقط .. اشتر أشهر سيارة من هيونداي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ