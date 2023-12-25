جثة و19 مصابا في حادث تصادم مقطورة بتاكسي وميكروباص في قنا

لقى شخص مصرعه و أصيب 19 آخرون فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل مقطورة، مع سيارة ميكروباص وتاكسى بمنطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة مقطورة وسيارة ميكروباص وتاكسى، نتج عنه وفيات ومصابين.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى المستشفى، فيما فرضت إدارة المرور كردون حول موقع الحادث، لحين رفع السيارات المتسببة فى الحادث ونقل المصابين.

دفع مرفق اسعاف قنا بعدد كبير من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.