عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابى حادث التريلا

حادث مقطورة قنا
حادث مقطورة قنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لضحايا حادث تريلا قنا، حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما التقى أسر المتوفين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى استلام جثث ذويهم.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا، لمصابي حادث تصادم سيارة تريلا تحمل لوحات ص ب ج 5841 مع سيارة ميكروباص، التى اصطدمت بتروسيكل و سيارة تاكسى بمنطقة كوبري الشيخ يونس.

 

ارتفاع ضحايا حادث مقطورة قنا إلى جثة و21 مصابا

تحدت إعاقتها.. زينب فتاة قنائية من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلت لمدير فريق تطريز

 

رافقه خلال الزيارة، الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور حجاجي منصور، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الشئون الصحية بقنا، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسئول من التضامن الاجتماعى والأجهزة الأمنية.

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغ بالحادث، دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 أشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إلى أنه تم حصر مصابي وضحايا الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، تبين من خلاله وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين خلال الحادث الذى وقع بمنطقة الشيخ يونس.

حادث قنا

محافظ قنا م (12)
محافظ قنا م (12)
محافظ قنا م (11)
محافظ قنا م (11)
محافظ قنا م (1)
محافظ قنا م (1)
محافظ قنا م (10)
محافظ قنا م (10)
محافظ قنا م (9)
محافظ قنا م (9)
محافظ قنا م (8)
محافظ قنا م (8)
محافظ قنا م (7)
محافظ قنا م (7)
محافظ قنا م (6)
محافظ قنا م (6)
محافظ قنا م (5)
محافظ قنا م (5)
محافظ قنا م (4)
محافظ قنا م (4)
محافظ قنا م (3)
محافظ قنا م (3)
محافظ قنا م (2)
محافظ قنا م (2)

 

قنا جثث حادث تصادم سيارة مرفق اسعاف قنا مستشفى قنا الجامعى ضحايا الحادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

موضوعات متعلقة

دهستهم تريلا.. 3 وفيات و21 مصابا حصيلة حادث مقطورة قنا

ارتفاع ضحايا حادث مقطورة قنا إلى جثة و21 مصابا

الصور الأولى لحادث مصرع شخص وإصابة 19 آخرين بقنا

جثة و19 مصابا في حادث تصادم مقطورة بتاكسي وميكروباص في قنا

طالبات قنا يحرزن ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة

مجلس تنفيذى قنا يوافق على المخطط التفصيلى لمركزى قفط وقوص

تصنيع الخشب لأجل الأمن الغذائي في قنا .. تفاصيل مهمة

محافظ قنا يناقش قانون التصالح الجديد مع الأجهزة التنفيذية

ترشيحاتنا

الإعدام للإفساد في الأرض.. هكذا ردت طهران على السويد لحكمها على إيراني بالمؤبد

راجع البيت متأخر ليه؟.. نهال طايل في منزل عروس المحلة ضحية الغيرة

بسبب بايدن "غير الكفء".. إعلان مفاجئ من ترامب بشأن الاحتفال بعيد ميلاد

بسبب الإيحاءات.. أول تعليق من روبي على أزمة أغنية 3 ساعات متواصلة

صاحب الفيديو المثير .. سقوط إمبراطور المخدرات في الخانكة

شعبة الذهب: قرار حظر نشر أسعار الذهب سيسهم في استقرارها الفترة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ