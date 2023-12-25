محافظ قنا يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابى حادث التريلا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لضحايا حادث تريلا قنا، حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما التقى أسر المتوفين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى استلام جثث ذويهم.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا، لمصابي حادث تصادم سيارة تريلا تحمل لوحات ص ب ج 5841 مع سيارة ميكروباص، التى اصطدمت بتروسيكل و سيارة تاكسى بمنطقة كوبري الشيخ يونس.

رافقه خلال الزيارة، الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور حجاجي منصور، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الشئون الصحية بقنا، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسئول من التضامن الاجتماعى والأجهزة الأمنية.

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغ بالحادث، دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

أشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إلى أنه تم حصر مصابي وضحايا الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، تبين من خلاله وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين خلال الحادث الذى وقع بمنطقة الشيخ يونس.