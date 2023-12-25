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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع ضحايا حادث مقطورة قنا إلى جثة و21 مصابا

حادث مقطورة قنا
حادث مقطورة قنا

ارتفع ضحايا مقطورة قنا، إلى جثة و 21 مصاباً، بعدما تسببت سيارة نقل كبيرة" مقطورة" فى دهس سيارة ميكروباص وتاكسى، بمنطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا، بين سيارة مقطورة وسيارة ميكروباص وتاكسى، نتج عنه حالة وفاة وعدد من المصابين.

 

الصور الأولى لحادث مصرع شخص وإصابة 19 آخرين بقنا

جثة و19 مصابا في حادث تصادم مقطورة بتاكسي وميكروباص في قنا

 

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى المستشفى، فيما فرضت إدارة المرور كردون حول موقع الحادث، لحين رفع السيارات المتسببة فى الحادث ونقل المصابين.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بأكثر من 20 سيارة اسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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