طالبات قنا يحرزن ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة

أعلن مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، نتيجة مسابقة الطفولة عن العام الدراسى 2023 /2024، حيث أحرزت ثلاث طالبات من مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، مراكز أولى على مستوى الجمهورية.

وحققت الطالبة لوجين ابراهيم خليل، بمدرسة الشيخ مخلوف الإعدادية بنقادة بنات المركز الرابع على مستوى الجمهورية، فيما حققت الطالبة دعاء مرتضى ربيع، بمدرسة الأمل للصم بقوص المركز الثامن في مسابقة التصميم الفنى، كما حققت الطالبة ياسمين أحمد محمد، المركز العاشر، بمدرسة الشهيد اسلام عبدالرازق بنجع حمادى.

شاركت الطالبات في فعاليات تصفيات المسابقة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبتوجيهات صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرفت هانم محمود زرزور، موجه عام التربية الفنية على رئاسة لجنة تقييم وانتقاء الأعمال الممثلة لتعليم قنا فى المسابقة الوزارية.

وقدم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، التهنئة للطالبات لوجين ودعاء وياسمين الفائزات بالمراكز الرابع والثامن والعاشر، متمنياً لهم دوام التميز والتفوق.

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، دور الأنشطة التربوية وتوجيه التربية الفنية في تفعيل تلك الفاعليات بالمدارس مما يسهم في تفتح مواهب المتعلمين وصقلها، ونمو الكفايات اللامدرسية، وتكوين شخصيات المتعلمين المستقبلية، بجانب دورها في القيام بدور وقائي علاجي بإبدال السلوكيات العدوانية بأخرى محفزة و دافعة.