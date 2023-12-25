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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دهستهم تريلا.. 3 وفيات و21 مصابا حصيلة حادث مقطورة قنا

حادث مقطورة قنا
حادث مقطورة قنا

ارتفع عدد ضحايا حادث مقطورة قنا، إلى 3 وفيات و 21 مصاباً، بعدما تسببت سيارة نقل كبيرة" مقطورة" فى دهس سيارة ميكروباص وتاكسى وعدد من المواطنين، بمنطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا، بين سيارة مقطورة وسيارة ميكروباص وتاكسى، نتج عنه حالة وفاة وعدد من المصابين.

 

ارتفاع ضحايا حادث مقطورة قنا إلى جثة و21 مصابا

الصور الأولى لحادث مصرع شخص وإصابة 19 آخرين بقنا

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى المستشفى، فيما فرضت إدارة المرور كردونا حول موقع الحادث، لحين رفع السيارات المتسببة فى الحادث ونقل المصابين.

ودفع مرفق اسعاف قنا بأكثر من 20 سيارة اسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفين إلى المشرحة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حادث مقطورة قنا

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قنا مستشفى قنا الجامعى المصابين منطقة الشيخ يونس مدينة قنا مقطورة

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