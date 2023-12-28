جنوب الوادى تقرر فتح برنامج"اللغة الإنجليزية والترجمة"بكلية الألسن بالجامعة الأهلية

قرر مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على عدد من القرارات والمؤتمرات، من أبرزها الموافقة على فتح برنامج" اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بالجامعة الأهلية والعمل بلائحة برنامج"اللغة الإنجليزية والترجمة" المعمول بها حالياً بكلية الآداب بالجامعة.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان بمقر الجامعة بقنا، في 12 فبراير المقبل، وعلى إصدار دليل تجنب الغش لطلاب جامعة جنوب الوادي لمرحلتي" الليسانس والبكالوريوس/ الدراسات العليا"، كما اعتمد المجلس اللوائح النهائية لجوائز" التميز المؤسسي - المرحلة الثانية".

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على عقد" الملتقي الأول للتدريب والتوظيف في مجال الطاقة الشمسية "وذلك خلال شهر فبراير 2024 بكلية الهندسة، وعلى تنظيم مؤتمر خاص بالبيئة وخدمة المجتمع يعقد خلال شهر أغسطس 2024 بمحافظة البحر الأحمر، وعلى عقد المؤتمر العلمى الثانى لشباب الباحثين فى مجال التربية الرياضية - بكلية التربية الرياضية وذلك خلال شهر أبريل 2024.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد للدكتور هيثم فوزى حسن عساف بكلية العلوم، وكل من: الدكتورة وردة رمضان أبو زيد، والدكتورة أميرة عادل محمد بكلية التمريض والدكتور على محمد على حسن بكلية العلاج الطبيعى، وعلى التعيين فى وظيفة مدرس كل من: الدكتورة سحر مرعى ذكى والدكتورة دعاء محمود عبد الواحد والدكتورة أمل عمر محمد محمد والدكتورة ريهام عبد الله محمد والدكتورة صفاء محمد عبد العزيز بكلية الطب والدكتور محمد عبد الرازق فواز بكلية الزراعة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على منح درجة الدكتوراه لـ 9 طلاب ومنح درجة الماجستير لـ20 ماجستير، وعلى منح الطلاب الناجحين بكلية التربية الرياضية في الفصل الصيفي 2023 دبلوم في الدراسات العليا وعددهم 30 طالب وطالبة، ومنح الطلاب الناجحين بكلية الحقوق في دور أكتوبر" الفصل الصيفي" 2023 م فى دبلوم" القانون العام، القانون الخاص، حقوق الإنسان، العلوم الإدارية، القانون المدنى"وعددهم 799 طالب وطالبة.