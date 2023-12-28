عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جنوب الوادى تقرر فتح برنامج"اللغة الإنجليزية والترجمة"بكلية الألسن بالجامعة الأهلية

مجلس جامعة جنوب الوادى
مجلس جامعة جنوب الوادى

قرر مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على عدد من القرارات والمؤتمرات، من أبرزها الموافقة على فتح برنامج" اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بالجامعة الأهلية والعمل بلائحة برنامج"اللغة الإنجليزية والترجمة" المعمول بها حالياً بكلية الآداب بالجامعة.

 

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان بمقر الجامعة بقنا، في 12 فبراير المقبل، وعلى إصدار دليل تجنب الغش لطلاب جامعة جنوب الوادي لمرحلتي" الليسانس والبكالوريوس/ الدراسات العليا"، كما اعتمد المجلس اللوائح النهائية لجوائز" التميز المؤسسي - المرحلة الثانية".

 

دهس 3 سيارات وأسقط 25 ضحية.. حبس المتهم في حادث تريلا قنا

محامي السائق المتهم بحادث مقطورة قنا يكشف تفاصيل دهس السيارات والمواطنين|شاهد

 

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على عقد" الملتقي الأول للتدريب والتوظيف في مجال الطاقة الشمسية "وذلك خلال شهر فبراير 2024 بكلية الهندسة، وعلى تنظيم مؤتمر خاص بالبيئة وخدمة المجتمع  يعقد خلال شهر أغسطس 2024 بمحافظة البحر الأحمر، وعلى عقد المؤتمر العلمى الثانى لشباب الباحثين فى مجال التربية الرياضية - بكلية التربية الرياضية  وذلك خلال شهر أبريل 2024.

 

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد  للدكتور هيثم فوزى حسن عساف بكلية العلوم، وكل من: الدكتورة وردة رمضان أبو زيد، والدكتورة أميرة عادل محمد  بكلية التمريض والدكتور على محمد على حسن بكلية العلاج الطبيعى، وعلى التعيين فى وظيفة مدرس كل من: الدكتورة سحر مرعى ذكى والدكتورة دعاء محمود عبد الواحد والدكتورة أمل عمر محمد محمد والدكتورة ريهام عبد الله محمد والدكتورة صفاء محمد عبد العزيز بكلية الطب والدكتور محمد عبد الرازق فواز بكلية الزراعة.

 

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على منح درجة الدكتوراه لـ 9 طلاب ومنح درجة الماجستير لـ20 ماجستير، وعلى منح الطلاب الناجحين  بكلية التربية الرياضية  في الفصل الصيفي 2023  دبلوم في الدراسات العليا وعددهم 30 طالب وطالبة، ومنح الطلاب الناجحين  بكلية الحقوق في دور أكتوبر" الفصل الصيفي" 2023 م فى دبلوم" القانون العام، القانون الخاص، حقوق الإنسان، العلوم الإدارية، القانون المدنى"وعددهم 799 طالب وطالبة.

 

جامعه جامعة جنوب الوادي الجامعة الأهلية كلية الألسن اللغة الإنجليزية الهندسة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

موضوعات متعلقة

خلال عام 2023.. تمويل أكثر من 9 آلاف مشروع صغير بقنا

حادث الشيخ يونس بقنا .. صرف 50 ألف جنيه لأسر المتوفين

ترشيحاتنا

23400 مواطن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية

متفوقا على جوارديولا وانشلوتي.. كولر أفضل مدرب في استفتاء «جلوب سوكر»

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة | تفاصيل

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

فشل وحروب غير مسبوقة.. صبر الإسرائيليين ينفد من حكومة بنيامين نتنياهو |تفاصيل

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة والجيزة و18 محافظة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟..فيديو

هل تعطل الدراسة ؟! .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ..فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ