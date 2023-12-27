خلال عام 2023.. تمويل أكثر من 9 آلاف مشروع صغير بقنا

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، خلال الفترة من يناير وحتي نهاية نوفمبر الجارى تم تمويل 9212 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى مبلغ 245 مليون و769 ألف و668 جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك فى بيان إعلامي صادر عن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا ، لإبراز جهود الدولة فى توفير عمل، تدفع عجلة التنمية وتساهم فى توفير فرص عمل.

وأضاف عبد الباقي، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 385 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 93 مليون و245 ألف و63 جنيه، وفرت 1132 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8827 مشروعاً بتمويل قدره 152 مليون و524 آلاف و605 جنيه، وفرت 10924فرصة عمل لأبناء محافظة قنا.

وأشار عبدالباقى، إلي أن ذلك يأتي في إطار اهتمام اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، كما أن هذه المشروعات تساهم فى الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.