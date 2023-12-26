تمهيدا لافتتاحها قريبا.. محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بقوص

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية علي عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، للوقوف علي مدى جاهزيتها استعدادا لافتتاحها تجريبيا قريبا.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور قدرى الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد محافظ قنا، وحدة التضامن الإجتماعى المقامة على مساحة 600 متر مربع، وتشمل حضانة ووحدة اجتماعية، وورشة تأهيلية، ووحدة تخاطب، ومشغل، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 20 ألف نسمة.

كما تابع محافظ قنا ،جولته بتفقد مركز شباب نجع رجب التابع لقرية الخرانقة، المقام على مساحة 2000 متر مربع تقريبا، منها 180 متر مربع مبنى خدمات وأنشطة، و مساحة 800 متر مربع ملعب خماسي ، ويضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وجيم، ودورات مياه مجهزة لذوى الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنهاها سير العمل بمحطتى رفع صرف صحي قرية الخرانقة الفرعية والأساسية.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المشروعات التى يتم تنفيذها بمركز قوص يبلغ عددها 175 مشروع بواقع 5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، 5 مشروعات بقطاع الزراعة، 31 مشروع بقطاع الصحة، 10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، 16 مشروع بقطاع التضامن الاجتماعي، 41 مشروع بقطاع الصرف الصحي، 23 مشروع بقطاع الكهرباء، 26 مشروع بقطاع مياه الشرب، 18 مشروع بقطاع الطرق.

وأضاف عبدالباقي، أن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.