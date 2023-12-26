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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يتفقد الوحدة البيطرية بقرية المنيرة الحديثة

الوحدة البيطرية بالمنيرة
الوحدة البيطرية بالمنيرة الحديثة

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الوحدة البيطرية بقرية المنيرة الحديثة التابعة لمركز قنا، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم خدمات مجانية لأهالي المنطقة.

 

رافقه خلال جولة التفقد، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، والمهندس كمال محمود، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا و شاذلي البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

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وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الوحدة البيطرية بقرية المنيرة الحديثة من المشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة منذ عام 2014 وتم العمل علي سرعة تطويرها لما لها من أهمية في خدمة أهالي القرية والقري المجاورة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن الوحدة البيطرية شهدت تنفيذ أعمال تجديد، على مساحة 500 متر مسطح، والمباني على مساحة 150 متر، لتقديم الخدمات البيطرية بأسعار اقتصادية لخدمة صغار المربين والأهالي.

 

وأشار عبدالباقى، إلى أن جميع التحصينات ضد الأمراض الوبائية واللقاحات اللازمة تتوافر مجاناً، على نفقة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، بالإضافة لخدمات التلقيح الصناعى والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوانات وكيفية الوقاية منها.

 

 

الوحدة البيطرية بالمنيرة

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