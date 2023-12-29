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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنقتهما الدفاية..تفاصيل مصرع عروسين فى يوم الصباحية بقنا

دفاية
دفاية

كشفت التحريات الأولية لواقعة العثور على جثتى عروسين داخل عش الزوجية، بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما بقرية الرحمانية قبلى شمال قنا، عن سبب وفاة الزوجين.

 

تبين أن الدفاية وراء وفاة الزوجين، حيث تسببت فى إصابة الزوجين بحالة اختناق، نتج عنها وفاتهما، وعقب وصول ذويهم إلى منزل الزوجية، لتقديم التهنئة، لم يجيب عليهما أحد، ما دفعهما لدخول المنزل.

 

يوم الصباحية.. مصرع عروسين داخل منزلهما بنجع حمادي

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وعقب دخولهما منزل الزوجين، عثر على جثتيهما، داخل الغرفة، نتيجة اختناقهما من الدفاية الموجودة بالغرفة للتدفئة من برودة الطقس.


وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على زوج وزوجته جثتين هامدتين داخل مسكن الزوجية بقرية الرحمانية قبلى التابعة لمركز نجع حمادى.

 

و تبين من الفحص الأولى، مصرع أشرف حزين أبوالمجد، ٢٣ عاماً ، وعروسه نعيمة عريان أبوالمجد ٢٠ عاماً ،" أبناء عمومة"، بعد ساعات من زفافهما، حيث عثر عليهما جثتين داخل عش الزوجية بقرية الرحمانية قبلى.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

قنا قرية الرحمانية عش الزوجية اختناق مرفق اسعاف قنا نجع حمادى

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