صحة قنا: قافلة طبية توقع الكشف على 1053 مواطنا بقرية عليقات قوص

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القافلة الطبية المكبرة التي أقيمت بقرية العليقات بمركز قوص، نجحت علي مدار اليومين السابقين في توقيع الكشف الطبي علي ١٠٥٣ مواطنا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن القافلة استفاد منها ٢٨٧ مواطنا في تخصص الباطنة، و٣٥ مواطن في تخصص الجراحة و٦٦ في تخصص النساء، و٣١١ أطفال، و٢٩٠ عظام و ٥٣ تنظيم أسرة.

وأشار بدران، إلي أن مديرية الصحة بقنا، وضعت خطة قوافل شاملة خلال العام الجديد تضمن من خلالها وصول الخدمات الطبية المجانية بالقري والنجوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأضاف الدكتور أحمد علي، مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بقنا، أن القافلة أجرت تحاليل دم لـ ٢٥ مواطن بمعمل الدم، ١٤ بمعمل المتوطنة، بالإضافة إلي عمل ٦٠ أشعة عادية، ٣٤ سونار وتحويل بعض المرضي للرعاية الطبية بالمستشفي ، فضلاً عن عقد ندوات توعية وتثقيف صحي استفاد منها ٧١ مواطن.

يذكر أن مديرية الصحة بقنا ، تنظم قوافل طبية دورية للمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات الطبية، خاصة قرى حياة كريمة، لضمان تقديم خدمة متكاملة للمواطنين، بجانب تنظيم ندوات توعوية تستهدف تعريف المواطنين، بالأمراض المختلفة وكيفية الوقاية منها.