عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لتيسير الحصول علي تمويل لتطوير تكتل صناعة العسل الأسود بقنا

ورشة العسل الأسود
ورشة العسل الأسود

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، نظم ورشة عمل لتيسير الحصول على التمويل لأصحاب عصارات العسل الأسود، بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى والبنك الأهلى، وذلك فى إطار تنفيذ أنشطة محافظة قنا لتطوير صناعة العسل الأسود.

وأضاف عبد الباقى، أن تطوير تكتل صناعة العسل الأسود سوف يسهم فى تحسين جودة المنتج النهائي، بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكداً أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

 

خنقتهما الدفاية.. تفاصيل مصرع عروسين فى يوم الصباحية بقنا

يوم الصباحية.. مصرع عروسين داخل منزلهما بنجع حمادي


وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن ورشة العمل شهدت إجراء مجموعة من النقاشات بين العاملين فى صناعة العسل الأسود وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمحاضرين، تم خلالها عرض بعض الأفكار والمتطلبات التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير التكتل، يأتى ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد، وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقى المحافظات.

 

و أكد رئيس عمليات شركة مبادئ الائتمان، بأن الشركة تركز برامجها بشكل أساسي على دعم أصحاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الإستمرار والنمو بأعمالهم وتسهيل فرص حصولهم على التمويل المناسب وخلق المزيد من فرص العمل بمجالات تمثل عصب الدولة مثل الصناعة، الزراعة، المجالات اللوجستية وغيرها عن طريق دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الضروري أن تفكر الشركة خارج الصندوق مع وضع معايير جديدة تساعدها للوصول أسرع لأصحاب تلك المشاريع وتيسير عملية التمويل لهم.

 

فيما تولى نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا ، تعريف العاملين بصناعة العسل الأسود بالخدمات التي يقدمها الجهاز، بالإضافة لشرح آليات التمويل، وكذا شرح الخدمات المالية وغير المالية، وتيسير إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى شرح المبادئ المالية للشركات وأسس تصنيف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة عامة حول برامج تمويل المشروعات الصغيرة.
 

 

ورشة العسل الأسود

IMG-20231230-WA0055
IMG-20231230-WA0055
IMG-20231230-WA0056
IMG-20231230-WA0056
IMG-20231230-WA0057
IMG-20231230-WA0057
IMG-20231230-WA0060
IMG-20231230-WA0060
IMG-20231230-WA0064
IMG-20231230-WA0064
IMG-20231230-WA0063
IMG-20231230-WA0063
IMG-20231230-WA0065
IMG-20231230-WA0065
IMG-20231230-WA0054
IMG-20231230-WA0054
IMG-20231230-WA0068
IMG-20231230-WA0068
قنا العسل الأسود عصارات العسل الأسود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تنمية المشروعات المتوسطة صناعة العسل الاسود رؤية الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دهس 3 سيارات وأسقط 25 ضحية.. حبس المتهم في حادث تريلا قنا

محامي السائق المتهم بحادث مقطورة قنا يكشف تفاصيل دهس السيارات والمواطنين|شاهد

ترشيحاتنا

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أرقام مفزعة تكشفها صحة غزة عن العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

العاصمة الأوكرانية كييف تبدأ عام 2024 بالحداد

فيتوريا يكشف سر اختيار مدافعين أطوالهم 190 سم بقائمة منتخب مصر

روي فيتوريا يوضح سبب اختيار لاعبي الزمالك فتوح وصبحي

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيل صدام حسين .. ماذا فعل لحظة اعدامه؟

عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد مكانك.. تفاصيل

بدون أدوية| 3 علاجات منزلية بسيطة لتقشير الجلد حول الأظافر

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

لجأت إلى طبيب نفسي ..فيفى عبده تكشف كواليس "حزمنى يا" ومطربها المفضل

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ