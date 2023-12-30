ورشة عمل لتيسير الحصول علي تمويل لتطوير تكتل صناعة العسل الأسود بقنا

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، نظم ورشة عمل لتيسير الحصول على التمويل لأصحاب عصارات العسل الأسود، بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى والبنك الأهلى، وذلك فى إطار تنفيذ أنشطة محافظة قنا لتطوير صناعة العسل الأسود.

وأضاف عبد الباقى، أن تطوير تكتل صناعة العسل الأسود سوف يسهم فى تحسين جودة المنتج النهائي، بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكداً أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.



وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن ورشة العمل شهدت إجراء مجموعة من النقاشات بين العاملين فى صناعة العسل الأسود وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمحاضرين، تم خلالها عرض بعض الأفكار والمتطلبات التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير التكتل، يأتى ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد، وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقى المحافظات.

و أكد رئيس عمليات شركة مبادئ الائتمان، بأن الشركة تركز برامجها بشكل أساسي على دعم أصحاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الإستمرار والنمو بأعمالهم وتسهيل فرص حصولهم على التمويل المناسب وخلق المزيد من فرص العمل بمجالات تمثل عصب الدولة مثل الصناعة، الزراعة، المجالات اللوجستية وغيرها عن طريق دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الضروري أن تفكر الشركة خارج الصندوق مع وضع معايير جديدة تساعدها للوصول أسرع لأصحاب تلك المشاريع وتيسير عملية التمويل لهم.

فيما تولى نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا ، تعريف العاملين بصناعة العسل الأسود بالخدمات التي يقدمها الجهاز، بالإضافة لشرح آليات التمويل، وكذا شرح الخدمات المالية وغير المالية، وتيسير إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى شرح المبادئ المالية للشركات وأسس تصنيف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة عامة حول برامج تمويل المشروعات الصغيرة.

