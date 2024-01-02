اليوم.. عودة العمل بالبنوك بعد إجازة انتهاء السنة المالية

أعلن البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية، منذ أيام، والتي كان مقرر لها أمس الإثنين، الأول من يناير 2024.

ووفقا لبيان صادر عن البنك، قرر المركزي تعطيل العمل بالجهاز المصرفي يوم الاثنين 1 يناير2024، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر.

وقال البنك إنه سيتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

يشار إلي أن الجهاز المصرفي تحصل علي إجازة لمدة 3 أيام غير متصلة أيام الجمعة والسبت والاثنين الماضيين.