حادث مروع في مصنع تسلا.. روبوت يهاجم مهندسا ويصيبه بجروح بالغة

انقض روبوت تسلا على أحد الموظفين وغرس مخالبه في ظهره، وهي حادث مخيفة شهدها مصنع بالولايات المتحدة تابع لشركة تسلا، بعد أن هاجم روبوت تسلا أحد مهندسي الشركة خلال عطل حدث داخل المصنع.



ونتج عنه إصابات بالغة للمهندس، وهذا الربوت مصمم لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم، حيث قام بتثبيت الرجل الذي كان حينها يعد برنامجا لاثنين من الروبوتات في مكان قريب وقام بغرس مخالبه المعنية في ظهره وذراعه تاركا سيلا من الدماء على طول أرضية المصنع، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وتسبب ذلك في خوف وهلع باقي الموظفين في الوقت الذي قدمت فيه شركة تسلا تقرير إصابة إلى السلطات تدعي فيه عدم حاجة الموظف إلى إجازة من العمل وأن الإصابات طفيفة.

