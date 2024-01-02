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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: محطة الحمام ومشروع الدلتا الجديدة خطوة كبرى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

قام  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بزيارة محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا، حيث تم تفقد مكونات المحطة، وتفقد منظومة الاسكادا المسئولة عن التشغيل، وتفقد معامل مراقبة ومآخذ سحب عينات المياه اوتوماتيكيا.

 

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، والتي تمتد على مساحة ٨٢ فدانا والتي حال نهوها ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً، مشيراً إلى ما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر.

 

وأشار  إلى أن تنفيذ المحطة تم من خلال تحالف من عدد من الشركات المصرية الكبرى ، كما تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالمياً بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات ، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات التي تم إكتسابها خلال تنفيذ هذه المحطة لتصنيع مكوناتها داخل مصر والتصدير لدول العالم.

 

كما تم الإشارة لما يقوم به جهاز مستقبل مصر من تنفيذ نموذج اقتصادي زراعي متكامل لتحقيق أعلى عائد ممكن من المياه المعالجة ، بالإضافة لتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

 

كما أشار الدكتور سويلم لأهمية الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع ، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه ، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة ، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه ، والتأكيد على أهمية عمل معالجات للتربة لعلاج مشاكل تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبياً.

 

ولتحقيق المتابعة المستمرة لنوعية المياه الداخلة للمحطة .. وجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنسيق وتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنوعية وكميات مياه المصارف الزراعية للتأكد من جودة المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديد.

 

الجدير بالذكر أنه يجرى حالياً العمل علي وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل ، وأيضاً رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة للإطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة .

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