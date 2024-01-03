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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصحة العالمية تحذر من وباء قد يفتك بالبشرية في 2024

أمراض جديدة تهدد
أمراض جديدة تهدد العالم في عام 2024  

حذر خبراء منظمة الصحة العالمة في أواخر نهاية العام 2023، من إنتشار بعض الأمراض و الأوبئة، وذلك بعد ما تسبب به كوفيد-19 من وفيات على مستوى العالم، وخسائر إقتصادية فادحة.

أمراض جديدة تهدد العالم في عام 2024

وتوقع العلماء، أن عام 2024 قد يشهد ظهور لأمراض وأوبئة جديدة، بدءا من سلالة جديدة لـ"كوفيد-19"، متغير جديد لجدري القردة، والذي سيكون أكثر فتكا، وذلك مع انتشار أمراض جديدة ينقلها البعوض من البلدان الاستوائية.

 

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وقام خبراء صحة بتقديم قائمة بالأمراض المعدية التي يمكن أن يجلبها عام 2024 للبشر، وفقا لما نشر في موقع “ذا صن" وتشمل ما يلي :

  • متحور "كوفيد-19" JN.1 :

يبدو أن التهديد الصحي الأكثر وضوحا هو سلالة كورونا الجديدة الأكثر قابلية للانتقال والتي تنتشر بالفعل بسرعة في أجزاء من العالم، وحرصت منظمة الصحة العالمية على التأكيد على أن الخطر الذي تشكله السلالة "منخفض" حاليا، ولكنه ينتشر بشكل أسرع، ويتسبب في ضعف المناعة.

وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، من إمبريال كوليدج لندن: "إنه فيروس مخادع بشكل مدهش، يجعل الناس في بعض الأحيان مرضى للغاية، ويؤدي في أحيان أخرى إلى الإصابة بكوفيد طويل الأمد".

وأضاف أوبنشو، إلى أنه "تتراجع المناعة بمرور الوقت، وبالنسبة للكثيرين، فقد مر أكثر من عام منذ أن تلقوا آخر جرعة معززة. وكلما زاد تحور الفيروس، قلت فعالية الأجسام المضادة في مكافحته، وبعد الفيروس المنتشر الآن مختلف عن الفيروس الذي رأيناه في عام 2020، فهو أفضل في الانتقال من شخص إلى آخر ، ويمكنه التهرب من المناعة الحالية من العدوى والتطعيم".

  • جدري القردة :

وأعلن مسؤولو الصحة عن انتشار لسلالة شديدة من الجدري (المعروف سابقا باسم جدري القردة)، ويمكن لهذه السلالة أن تقتل واحدا من كل 10 أشخاص مصابين بها. وهناك نوعان من فيروس جدري القردة: "كلاد 1" (Clade I) و"كلاد 2" (Clade II)، ولدى "كلاد 1" معدل وفيات أعلى، حيث يبلغ نحو 10%. بينما يعد "كلاد 2" أكثر اعتدالا بشكل عام، وكان هذا النوع منتشرا في أوروبا العام الماضي.

أمراض جديدة تهدد العالم في عام 2024
  • حمى الضنك :

ورصد العلماء حمى الضنك، وهو مرض فتاك ينتشر عن طريق البعوض، في الأشهر القليلة الأخيرة من العام 2023 في فرنسا وإيطاليا وقبرص، و يتواجد البعوض المسبب لهذا الفيروس في المناخات الاستوائية، ولكن تغير المناخ يجلب موجات حارة وفيضانات متكررة إلى أوروبا، مما خلق ظروفا أكثر ملاءمة لهذه المخلوقات.

  •  مرض الحصبة :

زادت حالات الإصابة بالحصبة، وهي واحدة من أكثر الأمراض المعدية في العالم، بنسبة تزيد على 3000% في أوروبا خلال العام 2022، وتم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف إصابة بين يناير وأكتوبر 2023، وهو ارتفاع ملحوظ عن 941 إصابة في عام 2022 بأكمله، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويلقى اللوم في هذه الزيادة على انخفاض تغطية التطعيم في جميع الدول الأعضاء الأوروبية البالغ عددها 53 دولة منذ عام 2020، ولا يوجد علاج للحصبة، ولكن هناك لقاحات MMR الآمنة والفعالة التي تحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، ولكن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال والرضع والحوامل منه.

وتسبب الحصبة عادة الحمى وسيلان الأنف والسعال واحمرار العينين والتهاب الحلق والطفح الجلدي المميز، وعادة ما يختفي الفيروس في غضون أسبوعين. ولكن يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والنوبات والعمى أو حتى الموت إذا انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئتين أو الدماغ.

أمراض منظمة الصحة العالمة كوفيد-19 متحور كوفيد-19 JN 1 جدري القردة حمى الضنك مرض الحصبة

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