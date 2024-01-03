عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

أسباب إنقطاع شبكية
أسباب إنقطاع شبكية العين

بعد إصابة الفنان ماجد المصري ب انقطاع شبكية العين أو كما يطلق عليها طبيا انفصال شبكية العين، فهي من الحالات الطارئة تتحرك فيها طبقة رقيقة من الأنسجة في الجزء الخلفي من العين بعيدًا عن وضعها الطبيعي.

 

أسباب انقطاع شبكية العين

 

ويتضمن انقطاع شبكية العين انفصال خلايا الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية التي تغذي العين بالأكسجين والعناصر الغذائية. وكلما تُرك انفصال الشبكية دون علاج لمدة أطول، زاد خطر فقدان البصر الدائم في العين المصابة.

 

كاد يفقد بصره.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

 

قد تتضمن علامات التحذير التي تدل على حدوث إنقطاع شبكية العين أحد الأعراض التالية أو جميعها، وهي ضعف الرؤية والظهور المفاجئ للعوائم والومضات الضوئية.

 

وهناك ثلاثة أنواع مختلفة لانفصال الشبكية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل:

_ انفصال الشبكية الذاتي:

وهذه الأنواع من انفصال الشبكية هو الأكثر شيوعًا، يحدث انفصال الشبكية الذاتي نتيجة ثقب أو تمزّق في الشبكية يسمح بمرور السائل خلاله وتجمعه تحت الشبكية، مما يؤدي إلى انفصالها عن الأنسجة التي تقع أسفلها، وتفقد المناطق التي تنفصل فيها الشبكية وصول الدم وتتوقف عن أداء وظيفتها، ما يُسبب فقدان البصر.

 

أسباب إنقطاع شبكية العين

 

والسبب الأكثر شيوعًا وراء انفصال الشبكية الذاتي هو التقدُّم في العمر، فمع التقدم في العمر، يمكن أن يتغير قوام المادة الشبيهة بالهلام داخل العين، والتي تُعرَف باسم الجسم الزجاجي، وتتقلص أو تصبح أقرب إلى السائل. 

 

ومن الطبيعي حينها أن ينفصل الجسم الزجاجي عن سطح الشبكية، من دون ظهور أي مضاعفات، وهي حالة شائعة تُسمى انفصال الجسم الزجاجي الخلفي، ومن بين المضاعفات المترتبة على هذا الانفصال حدوث تمزُّق.

 

وعندما ينفصل الجسم الزجاجي عن شبكية العين، يمكن أن يضغط ذلك على الشبكية بقوة، والتي تُؤدي إلى حدوث تمزق شبكي، وفي حال تركه دون علاج، قد يمر السائل من التجويف الزجاجي عبر التمزق إلى المساحة الموجودة خلف الشبكية، ما يؤدي إلى انفصال الشبكية.

 

_ انفصال الشبكية الشدي :

ويحدث هذا النوع من انفصال الشبكية عندما ينمو نسيج به متندّب على سطح الشبكية، مما يُسبب انفصال الشبكية عن السطح الخلفي للعين، ويصيب انفصال الشبكية الشدي عادةً المصابين بداء السكري أو غيره من الأمراض، ولا يسيطرون عليه جيدًا.

 

_ انفصال الشبكية النضحى:

وفي هذا النوع من انفصال الشبكية، تتراكم السوائل خلف شبكية العين، بينما لا توجد ثقوب أو تمزقات في الشبكية، وقد يحدث انفصال الشبكية النضحي بسبب التنكس البقعي المرتبط بالسن، أو بسبب حدوث إصابة العين بجرح، أو بسبب أورام أو اضطرابات التهابية.

العين إنقطاع شبكية العين أسباب إنقطاع شبكية العين الفنان ماجد المصري الأوعية الدموية فقدان البصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

موضوعات متعلقة

وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل فطائر الزيتون

نشرة المرأة والصحة.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري.. هؤلاء مهددون بالإصابة بأمراض الكبد.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق

أكلة عربية مناسبة للشتاء.. طريقة عمل الكمونية بالكرشة

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

ترشيحاتنا

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

المقاولون العرب: مستعدون للتعاون مع الإسكان لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

الضرائب تطلق 3 ورش عمل فنية أونلاين للممولين الملزمين بمنظومة الأجور والمرتبات

شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد حملات الهجوم عليه

مخبأة في 24 قطعة أرض .. النيابة تسلم 567 طن بصل للتموين لبيعها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

بعد كورونا| خطر جديد يهدد العالم والصحة العالمية تحذر

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

فيديو

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ