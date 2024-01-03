بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

بعد إصابة الفنان ماجد المصري ب انقطاع شبكية العين أو كما يطلق عليها طبيا انفصال شبكية العين، فهي من الحالات الطارئة تتحرك فيها طبقة رقيقة من الأنسجة في الجزء الخلفي من العين بعيدًا عن وضعها الطبيعي.

أسباب انقطاع شبكية العين

ويتضمن انقطاع شبكية العين انفصال خلايا الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية التي تغذي العين بالأكسجين والعناصر الغذائية. وكلما تُرك انفصال الشبكية دون علاج لمدة أطول، زاد خطر فقدان البصر الدائم في العين المصابة.

قد تتضمن علامات التحذير التي تدل على حدوث إنقطاع شبكية العين أحد الأعراض التالية أو جميعها، وهي ضعف الرؤية والظهور المفاجئ للعوائم والومضات الضوئية.

وهناك ثلاثة أنواع مختلفة لانفصال الشبكية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل:

_ انفصال الشبكية الذاتي:

وهذه الأنواع من انفصال الشبكية هو الأكثر شيوعًا، يحدث انفصال الشبكية الذاتي نتيجة ثقب أو تمزّق في الشبكية يسمح بمرور السائل خلاله وتجمعه تحت الشبكية، مما يؤدي إلى انفصالها عن الأنسجة التي تقع أسفلها، وتفقد المناطق التي تنفصل فيها الشبكية وصول الدم وتتوقف عن أداء وظيفتها، ما يُسبب فقدان البصر.

أسباب إنقطاع شبكية العين

والسبب الأكثر شيوعًا وراء انفصال الشبكية الذاتي هو التقدُّم في العمر، فمع التقدم في العمر، يمكن أن يتغير قوام المادة الشبيهة بالهلام داخل العين، والتي تُعرَف باسم الجسم الزجاجي، وتتقلص أو تصبح أقرب إلى السائل.

ومن الطبيعي حينها أن ينفصل الجسم الزجاجي عن سطح الشبكية، من دون ظهور أي مضاعفات، وهي حالة شائعة تُسمى انفصال الجسم الزجاجي الخلفي، ومن بين المضاعفات المترتبة على هذا الانفصال حدوث تمزُّق.

وعندما ينفصل الجسم الزجاجي عن شبكية العين، يمكن أن يضغط ذلك على الشبكية بقوة، والتي تُؤدي إلى حدوث تمزق شبكي، وفي حال تركه دون علاج، قد يمر السائل من التجويف الزجاجي عبر التمزق إلى المساحة الموجودة خلف الشبكية، ما يؤدي إلى انفصال الشبكية.

_ انفصال الشبكية الشدي :

ويحدث هذا النوع من انفصال الشبكية عندما ينمو نسيج به متندّب على سطح الشبكية، مما يُسبب انفصال الشبكية عن السطح الخلفي للعين، ويصيب انفصال الشبكية الشدي عادةً المصابين بداء السكري أو غيره من الأمراض، ولا يسيطرون عليه جيدًا.

_ انفصال الشبكية النضحى:

وفي هذا النوع من انفصال الشبكية، تتراكم السوائل خلف شبكية العين، بينما لا توجد ثقوب أو تمزقات في الشبكية، وقد يحدث انفصال الشبكية النضحي بسبب التنكس البقعي المرتبط بالسن، أو بسبب حدوث إصابة العين بجرح، أو بسبب أورام أو اضطرابات التهابية.