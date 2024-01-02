عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاد يفقد بصره.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن إنقطاع شبكية العين

صرح الفنان ماجد المصرى بأنه تعرض لقطع فى شبكية العين، وهو ما دفعه لأنه يكمل علاجه في دبي، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز المعلومات عن إنقطاع شبكية العين.

 

معلومات لا تعرفها عن إنقطاع شبكية العين

 

ويعد القطع في شبكية العين هو حالة طارئة تتحرك فيها طبقة رقيقة من الأنسجة في الجزء الخلفي من العين بعيدًا عن وضعها الطبيعي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

نصائح مهمة لتجنب الأرق| تعرف عليها

مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب إهمال التهاب الأذن الوسطى.. ضعف السمع أخطرها

 

 

ويتضمن القطع في شبكية العين انفصال خلايا الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية التي تغذي العين بالأكسجين والعناصر الغذائية. وكلما تُرك انفصال الشبكية دون علاج لمدة أطول، زاد خطر فقدان البصر الدائم في العين المصابة.

 

قد تتضمن علامات التحذير التي تدل على حدوث قطع في شبكة العين أحد الأعراض التالية أو جميعها، وهي ضعف الرؤية والظهور المفاجئ للعوائم والومضات الضوئية.

 

معلومات لا تعرفها عن إنقطاع شبكية العين

 

وإذا ظهرَتْ علامات أو أعراض إنقطاع شبكية العين ولم يتم التعامل معها على الفور فقد يتسبَّب في فقدان البصر الدائم.

 

ولا يتسبب القطع في شبكية العين في حد ذاته غير مؤلم، ولكن هناك علامات تحذيرية تظهر دائمًا قبل حدوثه أو تفاقمه، ومن أبرزها ما يلي :

_ ظهور العوائم فجأة، وهي أجسام دقيقة تبدو وكأنها تسبح في مجال رؤيتك.

_ ومضات ضوئية في إحدى العينين أو كلتيهما (تَرَائِي الومضات).

_ تشوش الرؤية.

_ انخفاض الرؤية الجانبية (الطرفية) تدريجيًا.

_ ظهور ظل يشبه الستار في مجال الرؤية.

شبكية إنقطاع شبكية العين ماجد المصري الفنان ماجد المصري شبكيه العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| جرثومة المعدة تزيد احتمالية إصابتك بمرض عقلي خطير.. أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

ماركة عالمية.. أسيل عمران تتألق بهذه الإطلالة في احدث ظهور

بفستان شفاف.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في جلسة تصوير جديدة

بفستان مكشوف.. داليا شوقي تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي

سهلة وشهية.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

ترشيحاتنا

هتعوم في الشارع| الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

الحكومة تستجيب لطلبات النواب والمواطنين.. عدم انقطاع الكهرباء ليلا خلال امتحانات منتصف العام

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

سر الصفقة الضخمة .. محمد صلاح في طريقه للرحيل عن ليفربول

هآرتس: إسرائيل تدرس إرسال قاض نيابة عنها أمام محكمة العدل الدولية

بريطانيا ترسل أول شحنة بحرية من الإمدادات الإنسانية إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتعوم في الشارع| الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

كاد يفقد بصره.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

سمكة يوم القيامة تثير جدلا بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ