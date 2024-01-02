كاد يفقد بصره.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري

صرح الفنان ماجد المصرى بأنه تعرض لقطع فى شبكية العين، وهو ما دفعه لأنه يكمل علاجه في دبي، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز المعلومات عن إنقطاع شبكية العين.

معلومات لا تعرفها عن إنقطاع شبكية العين

ويعد القطع في شبكية العين هو حالة طارئة تتحرك فيها طبقة رقيقة من الأنسجة في الجزء الخلفي من العين بعيدًا عن وضعها الطبيعي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ويتضمن القطع في شبكية العين انفصال خلايا الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية التي تغذي العين بالأكسجين والعناصر الغذائية. وكلما تُرك انفصال الشبكية دون علاج لمدة أطول، زاد خطر فقدان البصر الدائم في العين المصابة.

قد تتضمن علامات التحذير التي تدل على حدوث قطع في شبكة العين أحد الأعراض التالية أو جميعها، وهي ضعف الرؤية والظهور المفاجئ للعوائم والومضات الضوئية.

معلومات لا تعرفها عن إنقطاع شبكية العين

وإذا ظهرَتْ علامات أو أعراض إنقطاع شبكية العين ولم يتم التعامل معها على الفور فقد يتسبَّب في فقدان البصر الدائم.

ولا يتسبب القطع في شبكية العين في حد ذاته غير مؤلم، ولكن هناك علامات تحذيرية تظهر دائمًا قبل حدوثه أو تفاقمه، ومن أبرزها ما يلي :

_ ظهور العوائم فجأة، وهي أجسام دقيقة تبدو وكأنها تسبح في مجال رؤيتك.

_ ومضات ضوئية في إحدى العينين أو كلتيهما (تَرَائِي الومضات).

_ تشوش الرؤية.

_ انخفاض الرؤية الجانبية (الطرفية) تدريجيًا.

_ ظهور ظل يشبه الستار في مجال الرؤية.