بالأحمر الجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت هيفاء وهبي، في الصور، بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانا باللون الأحمر اللامع، ونسقت معه جوارب يد باللون الأحمر اللامع.

ووضعت بعض مساحيق المكياج، بالألوان الهادئة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة، التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء، في أغلب الأحيان، على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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