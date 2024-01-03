الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من الدعم|«الحمصاني»: الدولة أجلت رفع الأسعار 3 مرات سابقة.. فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه رسائل عديدة للمواطنين خاصة بعد رفع أسعار بعض الخدمات.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "الدولة لم ولن تتخلى عن المواطن المصري خاصة محدودي الدخل، ورئيس الوزراء أكد أن عملية الإصلاح تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن والحفاظ على كفاءة مرافق الدولة ".

وأضاف محمد الحمصاني: "الدولة تضع في اعتبارها مصلحة المواطن، ورغم الأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم الدولة أجلت بعض إجراءات الإصلاح المرتبطة بالدعم حرصًا على مصلحة المواطن".

وتابع محمد الحمصاني: "عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطنين"، مضيفًا: "رئيس الوزراء استعرض في مؤتمر صحفي مؤشرات الاقتصاد المصري .

وأكمل محمد الحمصاني: "رئيس الوزراء أكد أنه على الرغم من رفع أسعار بعض الخدمات فإن ذلك يأتي بعد قيام الدولة بتأجيل رفع الأسعار 3 مرات سابقة، وعلى الرغم من ذلك مازالت تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الدعم".