متحدث الوزراء يفجر مفاجأة بشأن رفع الدعم عن الكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على تغليظ عقوبة إخفاء المنتجات والتلاعب في الأسعار.

وأضاف المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة أجلت موضوع رفع أسعار الكهرباء أكثر من مرة، مشيرا إلى أن تغيير ساعات تخفيف أحمال الكهرباء حاليا؛ لمراعاة موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، لافتا إلى أنه سيتم رفع الدعم على 5 سنوات.