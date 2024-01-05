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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باربي جيرل ونضارة مصطفى قمر وذكريات إيهاب توفيق..لقطات من حفل كاسيت 90

صدى البلد

شهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت. 

ومن أبرز لقطات حفل كاسيت 90 تقديم أغنية باربي جيرل الشهيرة من خلال إحدى الفرق الأجنبية، وعدد من الأغاني الشهيرة في ذلك الوقت على مسرح أبو بكر سالم.

كما ظهر الفنان مصطفى قمر بإطلالة شبابية ونظارة ملفتة للنظر، وقدم عدد من أغنياته الشهيرة منها السود عيونه، وأنا بحبك يا مصطفى، وغيرها.

واسترجع الفنان إيهاب توفيق ذكريات أشهر وأنجح أغنياته في تقرير مصور له قبل الحفل، وغنى وسط تفاعل الجمهور أبرز هذه الأعمال منها عدى الليل وغيرها، ومثله زميله الفنان هشام عباس صاحب أغنية ناري نارين الشهيرة. 

حفلات كاسيت 90 فى السعودية 

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينيات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 وكانت الأولى تشمل كل من  حسام حسني ومحمد محي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وإيهاب توفيق.

نفى الفنان مصطفى كامل كل ما تردد حول خضوعه لعملية تجميل فى وجهه خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى كامل لـ صدى البلد أنه لم يقوم بإجراء أى عملية جراحية فى وجهه قائلا: أنا فى الحقيقة بخاف من عمليات التجميل وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

وتابع مصطفى كامل أنه يظهر فى فيلمه الجديد نور الريس بلوك جديد مما جعله يقوم بترك ذقنه لكي يتناسب مع الشخصية التى يجسدها فى الفيلم.

كاسيت 90 حفل كاسيت 90 أبو بكر سالم الاغاني الشهيرة الفنان أيهاب توفيق الفنان مصطفى كامل

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