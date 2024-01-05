معجزة في المحيط.. صياد ينجو بحياته بعد تجربة غريبة ومدهشة مع سمكة قرش

تعرض صياد نيوزيلندي لتجربة مدهشة وغريبة في المحيط، حيث نجا بأعجوبة بعد قضاء ما يقرب من 24 ساعة في الماء. وقد وصفت هذه التجربة بأنها "معجزة" من قِبَل الشرطة.

كان الصياد في رحلة صيد بمفرده عندما سقط في البحر بعد أن اصطاد سمكة من نوع مارلن قبالة ساحل شبه جزيرة كورومانديل في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا يوم الثلاثاء الماضي. تعرض لتيارات قوية جرفته بعيدًا عن قاربه، ولم يتمكن من العودة إليه.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”بقي الصياد في الماء خلال الليلة الباردة، وكان متعبًا للغاية حتى لم يتمكن من السباحة بعد فترة من الزمن.

وفي هذه اللحظة الحرجة، ظهرت سمكة قرش بالقرب منه وبدأت تسبح حوله. وفي حادث غريب، قررت السمكة القرش تشميه وتقترب منه، ثم ابتعدت.

تجربة مذهلة لصياد واجه الموت في المحيط

وفي فجر اليوم التالي، لاحظ ثلاثة رجال يقومون بالصيد في المنطقة انعكاسًا غير عاديًا في الماء. قرروا التحقق من الأمر واكتشفوا صيادًا يحاول بشكل يائس لفت انتباههم باستخدام انعكاس الشمس على ساعته. قاموا بإنقاذه على الفور.

أشاد رقيب الشرطة ويل هاميلتون بسرعة ردة فعل الرجال الثلاثة الذين استعادوا الصياد، معتبرًا بقاءه على قيد الحياة بعد هذه التجربة معجزة بحق. ولولا تلك الإجراءات السريعة والشجاعة، لكانت النتيجة كارثية.

تعتبر هذه التجربة قصة حقيقية وملهمة للصمود والبقاء في ظروف قاسية. فقد استطاع الصياد البقاء على قيد الحياة لمدة طويلة في المحيط الهائج، وظهرت له معجزة غير متوقعة عندما قررت سمكة القرش تشمه وتسبح بالقرب منه.

استخدم الصياد ذكاءه واستغل انعكاس الشمس لجذب انتباه الصيادين الآخرين والنجاة في النهاية.

تجدر الإشارة إلى أن السلامة الشخصية واتباع إجراءات السلامة في الأنشطة البحرية والصيد تظل أمورًا حيوية. يجب على الأفراد القيام بتدريبات وممارسات آمنة قبل الانطلاق في مثل هذه الرحلات، والتأكد من وجود وسائل السلامة اللازمة مثل سترات النجاة ووسائل الاتصال الطارئ.