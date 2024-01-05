البحرية الأمريكية: 1500 سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بأمان منذ تشكيل "حارس الازدهار"

أعلنت البحرية الأمريكية أن 1500 سفينة تجارية عبرت مياه البحر الأحمر بأمان منذ بدء "حارس الإزدهار" وهو التحالف الذي تم تشكيله قبل أسابيع لردع جماعة الحوثي عن مهاجمة السفن التجارية .



وقال قائد البحرية في القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إنه منذ الإعلان عن التحالف زاد عدد الدول المشاركة لتصبح 22 دولة.



وأضاف كوبر أنه لا توجد قوات من المارينز تؤمن السفن التجارية بل سفن حربية من دول عدة، موضحا أنه تم تسجيل 25 هجوما ضد السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، منذ 17 نوفمبر 2023.



وأشار الى أنه تم إسقاط 19 طائرة مسيرة وصاروخا في البحر الأحمر حتى الآن.

ومنذ أسابيع، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف سفنا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي يضم أكثر من 20 بلدا، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وأطلق عليه اسم "حارس الازدهار".