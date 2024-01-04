الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

وثق مقطع فيديو لحظات مروعة تظهر تحطيم أمواج مرعبة سطح سفينة الرحلات البحرية الفاخرة Atlas World Voyager وهي تشق طريقها عبر عاصفة شرسة مع رياح تبلغ سرعتها 115 ميلاً في الساعة قبالة القارة القطبية الجنوبية.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، فقد كانت السفينة السياحية Atlas World Voyager تعبر ممر دريك- المكان الذي يلتقي فيه المحيطان الأطلسي والهادئ بين أقصى الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية - عندما تعرضت للعاصفة الشديدة.

والتقطت الكاميرات اللحظة التي حطمت فيها الأمواج التي يبلغ ارتفاعها حوالي 100 قدم السفينة وأغرقت سطحها بمياه البحر المتجمدة خلال الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

مصير السفينة



يُظهر مقطع الفيديو الصادم الذي تم التقاطه من على سطح السفينة كيف تم رفع اليخت إلى قمة الأمواج الهائلة قبل أن يهبط عدة طوابق إلى الأسفل.

وشوهدت الطاولات والكراسي وكراسي الاستلقاء للتشمس وجميع أنواع المخلفات الأخرى تطفو بعد أن اجتاح الطوفان سطح السفينة.

ولحسن الحظ، تمكن الطاقم من الإبحار بخبرة في المياه الغادرة ووصل اليخت إلى وجهته - أوشوايا في جنوب الأرجنتين - دون تعرضه لأضرار كبيرة.

وقال أحد السائحين: "كان هذا أصعب عبور قام به العديد من أفراد الطاقم والموظفين على الإطلاق...عدنا إلى أوشوايا بأمان تحت إشراف قبطاننا الخبير".