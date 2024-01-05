لا بيدافع ولا بيهاجم| رضا عبدالعال يهاجم هذا اللاعب بسبب منتخب مصر

انتقد رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، تواجد اللاعب محمود حمادة، لاعب النادي المصري، في خط وسط منتخب مصر، ضمن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

رضا عبد العال

رضا عبد العال يهاجم محمود حماده

وأرسل اتحاد الكرة القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار منتصف يناير الجاري.

وتعجب رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، من اقتناع الجهاز الفني لمنتخب مصر بإمكانيات وقدرات محمود حماده، قائلا إنه لا يدافع ولا يهاجم.

وأشار إلى أن محمود حمادة لا يصنع الفارق وهناك من هم أفضل منه بكثير، ومن الممكن أن يتواجدوا في القائمة، لافتا إلى أنه "لو تواجد عبد الله السعيد صاحب الـ 38 عاما؛ سيكون أفضل بكثير، وسيصنع الفارق حتى ولو لعب ربع ساعة.

ونوه أيضا بأنه متعجب من تواجد محمود حمادة في تشكيل النادي المصري، أساسيا، وإن كان الأمر مختلفا، لأن الاختيارات هنا محدودة.



تشكيل منتخب مصر

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بالقوة الضاربة في التشكيل الأساسي للفراعنة، المقرر أن يخوض به مباريات بطولة أمم أفريقيا، المحدد لها في الفترة من 13 يناير 2024 حتى 13 فبراير 2024، إذ يتواجد الفراعنة بالمجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، وأحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني، ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر

ضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية، كلا من: "محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا".