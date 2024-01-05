234 يوما على وفاة فادي..أسرار تكشفها النيابة في واقعة دهس مهندس التجمع

جريمة التجمع الخامس.. بعد ما يقرب من 234 يوما، قررت النيابة العامة إحالة سائق اللودر المتهم بدهس المهندس فادي نبيل أثناء عمله في موقع تحت الانشاء في التجمع الخامس، إلى محكمة الجنايات لنظر قضية اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

المهندس فادي نبيل

في السطور التالية نرصد القصة كاملة والتي بدأت يوم 15 مايو من عام 2023، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استيقظ كعادته في تمام الساعة الخامسة ونصف من صباح يوم الواقعة للذهاب إلى عمله في موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس وأثناء ذلك تقابل مع المهندس فادي نبيل والذي كان بينهما خلافات سابقة على حد وصف المتهم في التحقيقات.

مرت الساعات الأولى من العمل بشكل طبيعي ولكن في تمام الساعة الحادية عشر سمع المتهم حديث جانبي بين المهندس وشخص آخر ظن المتهم أنهم يتحدثوا عنه ويريدون أن يتسببوا في قطع عشيه، نظر سائق اللودر إليهم ودخل الشك في قلبه حتى سيطر الشيطان على عقله وقرر إنهاء الخلافات الذي بينه وبين المهندس للابد عن طريق إنهاء حياته.

جريمة التجمع الخامس



التحقيقات كشفت عن خطة المتهم في تنفيذ جريمته، حيث اعترف سائق اللودر قائلاً، : انتظرت الشخص الذي كان يجلس مع المهندس فادي نبيل وعندما سمحت لي الفرصة قمت بتشغيل اللودر الذي اعمل عليه وتوجهت نحوه ورفعت سقف سكينة اللودر وضربته عدة مرات حتى وقع جثة هامدة غارقاً في دمائه.

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وأشار المتهم سائق اللودر أمام ممثل النيابة العامة إلى أنه مصاب منذ صغره بأعمال سحر وغير قادر على التخلص منها، كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان في التجمع الخامس الذين أكدوا قيام المتهم بارتكاب أفعال غريبة أثناء الجلوس معهم مما أدى الشك في سلامة قواه العقلية.



عكفت النيابة العامة على سماع الشهود وتم إيداع سائق اللودر داخل المصحة النفسية لبيان سلامة قواه العقلية حتى قررت اليوم وبعد انتهاء التحقيقات وسماع الشهود في الواقعة وسماع اقوال ضابط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مجري التحريات في الواقعة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لنظر محاكمتهم في جريمة قتل المهندس فادي نبيل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة بموقع تحت الإنشاء في التجمع الخامس، وتبين أن الجثة لمهندس يدعى فادي نبيل وبه كسور وسحجات متفرقة بالجسم.