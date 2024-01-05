العدالة أولا.. قرار عاجل في اتهام سائق لودر بدهس مهندس التجمع

أمرت جهات التحقيق إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.



وكشف التحقيقات مع سائق اللودر، عن أن المتهم مريض نفسي وظل يهذي بكلمات غير مفهومة خلال التحقيق معه .

سائق اللودر



واوضحت شهادة زملاء المتهم أنه مهتز نفسياً وأنه جاء العمل معهم بالمشروع بالتجمع الأول منذ ١١ يوماً فقط من ارتكاب الجريمة .



تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بوفاة مهندس اثناء عمله داخل مشروع سكني (كمبوند ) بدائرة القسم إثر حادث دهس على يد سائق .

انتقل رجال المباحث وتم ضبط السائق المتهم واقتياده لقسم شرطة التجمع الأول وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم .