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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في تفقده مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة| الرئيس: بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت، وتلك الجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15 ألف فدان، ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة. 

الرئيس السيسي يتفقد المشروعات 

وقال الرئيس السيسي خلال تصريحات له تفقده مشروعات الطرق: "إحنا هنا بنتكلم في 15 ألف فدان، والتطوير اللي بنعمله ده بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية، وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وكلام كتير أوي، انت بينك وبين القاهرة الجديدة أد إيه؟ مفيش حاجات بسيطة". 

وأضاف: "النهاردة الشبكة اللي بنعملها 15 ألف فدان دول هنبقى قادرين نقدر نجيب سواء القاهرة الجديدة أو مناطق المستثمرين نضيف لهم 15 ألف فدان". 

واستمع الرئيس السيسي لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي، وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية، ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. 

واستمع الرئيس السيسي من القائمين على المشروع الى خطط وخطوات سير العمل، والذين شرحوا أعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور الـ 90 الجنوبي والشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر، ومحور السادات داخل القاهرة الجديدة. 

السيسي القاهرة الجديدة طريق السخنة مشروعات الطرق عبد الفتاح السيسي

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