عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في أقل من نصف ساعة.. طريقة سهلة لعمل حلى طبقات البسكويت

طريقة عمل حلى طبقات
طريقة عمل حلى طبقات البسكويت

تعتبر طريقة عمل حلى طبقات البسكويت، أحد أنواع المخبوزات الخفيفة التي يقبل الكثيرون على تناولها، وهي وصفة يمكن تناولها باردة بجانب الشاي أو الحليب الدافئ، و تشبه قليلًا طريقة عمل التشيز كيك.

 

لذيذ وخفيف.. طريقة عمل حلي البافية

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل ريزوتو القرع

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حلى طبقات البسكويت، وهي من وصفات الحلويات الشهية والمختلفة، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل حلى طبقات البسكويت

 

طريقة عمل حلى طبقات البسكويت

 

مقادير طريقة عمل حلى طبقات البسكويت :

2 علبة بسكويت شاي

5 كوب حليب سائل

1 كوب دقيق

4 ملعقة كبيرة كاكاو

½ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

 

طريقة عمل حلى طبقات البسكويت :

_ نضع الحليب، السكر، الدقيق، الكاكاو في قدر متوسّط على نار هادئة، ونستمر في التقليب حتى نتخلّص من التكتلات.

_ تضاف الزبدة مع الاستمرار في التقليب، ونتركه على النار قليلًا حتى يصل إلى مرحلة الغليان وتزداد كثافته.

_ نرصّ قطع البسكويت بالترتيب في صينية، ثم نسكب خليط الكاكاو، وندخل الصينية في الثلاجة حتى تتجمّد وتتماسك، ثم تقدم حلى طبقات البسكويت باردة.

البسكويت طبقات البسكويت حلى طبقات البسكويت طريقة عمل حلى طبقات البسكويت الحلويات وصفات الحلويات المخبوزات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

موضوعات متعلقة

شهية وسريعة .. طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

خرافات شائعة عن ظهور حب الشباب.. أبرزها تناول الشوكولاتة والأطعمة الدهنية

3 عادات خطيرة تزيد من إصابة النساء بـ العقم .. احذريها

سهلة وسريعة.. طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم “كباب الحلة”

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

ترشيحاتنا

7 مليارات في أقل من 24 ساعة.. مفاجأة مدوية لحصيلة ربط شهادات 27%

بعد اعتزاله نهائيا.. مسيرة علاء أبو القاسم بطل مصر في سلاح الشيش

التهجير الطوعي.. دولتان إفريقيتان توافقان على استقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين

حفلة على جسد فتاة.. جريمة وسط الزراعات تهز محافظة الغربية

سامحني يا أخويا.. لحظات الألم تنهيها 7 طلقات في جريمة كبابجي أكتوبر

ناطحتم عنان السماء ببسالتكم.. شياع السوداني يوجه رسالة إلى الجيش العراقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

بعد الطلاق بأيام.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملامح حزينة

سقارة أرض الكنوز| اكتشاف أثري جديد حديث العالم.. ماذا يحدث بتلك المنطقة؟

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ