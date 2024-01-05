في أقل من نصف ساعة.. طريقة سهلة لعمل حلى طبقات البسكويت

تعتبر طريقة عمل حلى طبقات البسكويت، أحد أنواع المخبوزات الخفيفة التي يقبل الكثيرون على تناولها، وهي وصفة يمكن تناولها باردة بجانب الشاي أو الحليب الدافئ، و تشبه قليلًا طريقة عمل التشيز كيك.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حلى طبقات البسكويت، وهي من وصفات الحلويات الشهية والمختلفة، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل حلى طبقات البسكويت

طريقة عمل حلى طبقات البسكويت

مقادير طريقة عمل حلى طبقات البسكويت :

2 علبة بسكويت شاي

5 كوب حليب سائل

1 كوب دقيق

4 ملعقة كبيرة كاكاو

½ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل حلى طبقات البسكويت :

_ نضع الحليب، السكر، الدقيق، الكاكاو في قدر متوسّط على نار هادئة، ونستمر في التقليب حتى نتخلّص من التكتلات.

_ تضاف الزبدة مع الاستمرار في التقليب، ونتركه على النار قليلًا حتى يصل إلى مرحلة الغليان وتزداد كثافته.

_ نرصّ قطع البسكويت بالترتيب في صينية، ثم نسكب خليط الكاكاو، وندخل الصينية في الثلاجة حتى تتجمّد وتتماسك، ثم تقدم حلى طبقات البسكويت باردة.