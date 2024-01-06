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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تسحب شيفروليه بليزر بسببب مشكلة خطيرة |تفاصيل

سيارة شيفروليه بليزر الكهربائية
سيارة شيفروليه بليزر الكهربائية

تستدعي شركة جنرال موتورز سيارة شيفروليه بليزر الكهربائية بسبب مشكلة في مقابض أبوابها قد تؤدي إلى فتح الأبواب أثناء الاصطدام أو ببساطة أثناء تحرك السيارة، حسبما أظهرت وثيقة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA).

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ويؤثر الاستدعاء أيضًا على الطرازات الأخرى التي تستخدم نفس حواجز الأبواب، بما في ذلك شيفروليه بليزر، وشفروليه إكوينوكس، وجي إم سي تيرين التي تعمل بالاحتراق، ليصل إجمالي عدد المركبات المتأثرة بإجراء الخدمة إلى 265.

 

وفقًا لتقرير الاستدعاء الذي نشرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، لم تتم معالجة مصدات الأبواب المثبتة على المركبات المتضررة بالحرارة بشكل صحيح لتلبية مواصفات صلابة جنرال موتورز، مما يجعلها عرضة للكسر. 

 

أثار أحد مهندسي الجودة المشكلة لأول مرة في نوفمبر 2023 بعد كسر الباب في سيارة إكوينوكس 2024 أثناء الضبط الروتيني للباب الجانبي على خط التجميع في مصنع سان لويس بوتوسي في المكسيك.

 

تم فتح تحقيق حول المنتج بعد بضعة أيام، وفي 14 ديسمبر 2023، قررت جنرال موتورز إجراء استدعاء للسلامة. شركة صناعة السيارات ليست على علم بأي حوادث أو حوادث في العالم الحقيقي تسببت فيها قواطع الأبواب المعيبة، وسيقوم أصحاب السيارات المتضررة بإصلاح المشكلة مجانًا.

 

ومع ذلك، يعتبر المعدل الذي تستطيع فيه جنرال موتورز إنتاج السيارات الكهربائية بناءً على منصة Ultium الجديدة يعد أمرًا كبيرًا جدًا. خلال عام 2023 بأكمله، تم بيع أقل من 500 سيارة Blazer EV في الولايات المتحدة، في حين كان أداء شقيقتها كاديلاك Lyriq الأكثر راقية أفضل بكثير مع بيع ما يزيد قليلاً عن 9000 وحدة في العام الماضي.

 

باعت جنرال موتورز ما يقرب من 76000 سيارة تعمل بالبطارية في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف ما حققته في عام 2022، لكنها لا تزال بعيدة عن هدفها المتمثل في نقل مليون سيارة كهربائية سنويًا في أمريكا الشمالية بحلول عام 2025.

 

لذلك يعتبر هذا الاستدعاء ليس ما يمكن أن نسميه مثيرًا للقلق، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المشكلات الأساسية التي يتعين على عملاق السيارات الأمريكي حلها إذا كان يريد التميز في عصر السيارات الكهربائية.

NHTSA شيفروليه جنرال موتورز جنرال Ultium Blazer EV

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