الأحدث في أسطول رونالدو.. سعر أغلى سيارة من إنتاج بوجاتي

تتميز العلامة التجارية الفرنسية الفارهة بوجاتي بإصدارتها الرياضية الخارقة سنوياً والتي تأتي مزودة بالمحرك الاسطوري W16 ، ولاسيما الإصدارات المحدودة مثل سيارة شنتوديتشي Centodieci، والتي تعتبر أحدث مقتنيات نجم كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

بوجاتي شينتوديتشي

يعني أسم شنتوديتشي الذي أطلقته بوجاتي على سيارتها الجديدة رقم 110 باللغة الإيطالية، لتؤكد مرور 110 سنوات على تأسيسها من قبل المؤسس التاريخي ايتور بوجاتي.

قدمت بوجاتي سيارة شنتوديتشي الأسطورية بهدف إعادة أمجاد الماضي الخاص بواحدة من أقوى سياراتها EB110 في التسعينات، كما تحتفل الشركة بمناسبة مرور 110 عاماً على تأسيسها، وهي تعتبر حالياً مملوكة حاليا مملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية.

تتميز السيارة بوجاتي شنتوديتشي بتصميم خارجي مستلهم من سيارة بوجاتي EB110 التي ظهرت لأول مرة عام 1991، ولكن بتصميم عصري فريد من نوعه يحمل مزيجاً بين أصالة الماضي وتميز سيارات بوجاتي المستقبلية.

بوجاتي شينتوديتشي

مواصفات بوجاتي شنتوديتشي

تعتمد السيارة بوجاتي شنتوديتشي على قدرات ميكانيكية خارقة بفضل محرك W16 الأسطوري بسعة هائلة 6000 سي سي، مدعوم بـ 4 شواحن تيربو تقوم بضخ قوة دفع هائلة تصل الي 1600 حصان (1176 كيلوواط).

تتسارع السيارة بوجاتي شنتوديتشي من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 2.4 ثانية فقط، ومن 0 إلى 300 كيلومتر في الساعة في 13.1 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى المحددة الكترونياً نحو 380 كيلومتر في الساعة.

بوجاتي شينتوديتشي

سعر السيارة بوجاتي شينتوديتشي

تبدأ أسعار السيارة بوجاتي شينتوديتشي بـ 9 ملايين دولار، وتتصدر قائمة أغلى السيارات الرياضية الجديدة في العالم خلال الوقت الحالي، وسيتم انتاج 10 نسخ منها فقط، وتم بيعها جميعاً.