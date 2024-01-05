موفرة للبنزين.. أشهر سيارة يابانية مستعملة بـ120 ألف جنيه

اشتهرت سوزوكي بإنتاج السيارات الاقتصادية منخفضة التكلفة، والتي مازالت تمتلك سمعة طيبة في سوق المستعمل، ومن أشهر إصداراتها سوزوكي ماروتي.

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار وتوقف العديد من خطوط الانتاج والتوريد منذ بداية حرب روسيا واوكرانيا.

وتعتبر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 مناسبة للأغراض اليومية البسيطة والاستخدام داخل المدن مثل الذهاب للعمل وغيرها من المهام اليومية، كما تأتي بمحرك اقتصادي وموفر في استهلاك البنزين.

سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 120 آلاف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

مواصفات السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

تتوفر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بمحرك اقتصادي، ويعتبر من بين أكثر المحركات توفيراً في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.2 لتر لكل 100 كم/ متر، بفضل سعة المحرك البالغة 800 سي سي، وينتج قوه قدرها 37 حصان، وعزم اقصي للدوران 5000 الأف لفة في الدقيقة.

تتوفر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات ،وتتسارع السيارة من 0وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 30 ثانية.

وبلغت قراءة العداد في السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 نحو 70 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.