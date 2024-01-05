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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وفر بنزين.. مواصفات أرخص سيارة مستعملة من شيفروليه

صدى البلد

تعتبر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك الاقتصادية في السوق المصري، حيث تتميز بمحرك اقتصادي من الدرجة الاولى، وتصميم بسيط.

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

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مواصفات السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك 2008 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

تبلغ أبعاد الهيكل الخارجي للسيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 نحو 3640 مم، أما العرض فيبلغ 1597 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1522 مم، ويبلغ وزن السيارة 775 كجم.

شيفروليه سبارك موديل 2008 

أسعار السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 في سوق المستعمل

بلغ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 في سوق المستعمل نحو 170 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

شيفروليه سبارك موديل 2008 شيفروليه سبارك شيفروليه سبارك سوق المستعمل

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