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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقروطة التمر على أصولها

طريقة عمل مقروطة
طريقة عمل مقروطة التمر

تعتبر طريقة عمل مقروطة التمر، من وصفات المطبخ الفلسطيني اللذيذة. والتي يمكن تناولها على الإفطار مع كوب من الشاي، أو الحليب.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مقروطة التمر، وهي من المعجنات الفلسطينية ، التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لعمل 60 قطعة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل مقروطة التمر

 

طريقة عمل مقروطة التمر

 

مقادير طريقة عمل مقروطة التمر :

5 أكواب دقيق

4 ملاعق أكل حليب جاف

خميرة فورية على طرق الملعقة الصغيرة

6 ملاعق أكل ينسون مطحون

4 ملاعق أكل شمر مطحون

2½ كأس سمن نباتي

ماء حسب حاجة العجين

 

الحشو :

2 كيلو تمر منزوع النواة (2 باكيت تمر) معجون

5 ملاعق أكل قرفةقليل من الزيت

سمسم محمص حسب الرغبة

 

طريقة عمل مقروطة التمر :

- نخلط جميع المواد الجافة في وعاء.
- يضاف السمنة على المواد، ونفرك براحة اليد حركة دائرية حتى يتجانس، ثم يضاف الماء تدريجياً حتى تتكون عجينة طرية ملساء
ولا نضغط على العجينة عند عملية العجن.
- الحشو: في وعاء نضع التمر ثم الزيت نقوم بعملية عجن بسيطة، يضاف القرفة والسمسم.
- نقوم بأخذ جزء من العجينة، ونقوم بفردها لتصبح متوسطة السمك، ثم نفرد جزء من الحشو ونضعه فوق العجينة، ونقوم
بتقطيعها حسب الرغبة.
- نضع مفروطة التمر في صينية الخبز، ونتركها مسافة قليلة بين القطع، ثم نخبزها.

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