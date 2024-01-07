عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دراسة مجال البترول.. تخصصات متاحة للتقديم بالتيرم الثاني بجامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية ، للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعة عن اتاحة التخصص في مجال البترول من خلال برنامج غير تقليدي، حيث يمكن للطالب دراسة كيمياء البترول والحصول على بكالوريوس معتمد يؤهلك للعمل في شركات إنتاج البترول والغاز الطبيعي ومعامل التكرير وشركات الوقود الحيوي ومصانع البتروكيماويات.

txt

التعليم العالي في أسبوع| أيمن عاشور: يجب ربط المنتج البحثى بالصناعة والعمل.. تحالفات الجامعات ستعمل على تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجُغرافية

txt

خطوات التقديم بمسابقة رعاية المبتكرين "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

txt

علوم البحار: المعهد يوفر برامج توعية حول التعامل مع أمواج تسونامي حال حدوثها

txt

يضرب مصر كل 1000 عام| تحرك حكومي عاجل بعد أنباء تعرض الإسكندرية إلى تسونامي.. هل حان موعده؟!

txt

الإسكندرية تعرضت للغرق مرتين .. أسباب حدوث تسونامي| تفاصيل عن كيفية التصرف

txt

استعدادات خاصة من "حجازي" و"عاشور" لعقد مؤتمر تطوير مرحلة الثانوية

txt

جوائز كبرى.. رعاية المبتكرين يطلق مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية

txt

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية

txt

لطلاب الجامعات.. اعرف شكل ومواصفات امتحانات الكليات

txt

بعد ملاحقتها لـ3 كيانات وهمية.. التعليم العالي تطالب أولياء الأمور بمراجعة القائمة السوداء


وأوضحت أنه من خلال دراسة الطالب للبرنامج سيكتسب معرفة وخبرة عملية معقدة تؤهلك للتميز في مجال: 
-متوسط المرتبات فيه 15000 جنيه مصري شهرياً. 
-مطلوب محلياً ودولياً. 
-بيجمع بين حبك للعلم والبحث العلمي والحياة العملية المميزة.

واضافت: " تقدر دلوقتي تنضم إلى برنامج كيمياء البترول في الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 من خلال الرابط https://forms.gle/rPeE5R4LDYQK5JFH6

 لمزيد من المعلومات عن مميزات البرنامج وشروط القبول والرسوم عبر الرابط التالي

 

وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول زيارة الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات،  للمكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال في كندا؛ لمتابعة أعمال المكتب الثقافي، وعقد عدة لقاءات مع العلماء المصريين بالخارج، والمبعوثين، وأعضاء الجالية المصرية؛ لبحث آفاق التعاون في مجال تبادل الطلاب والخريجين.

وأكد الدكتور شريف صالح خلال لقائه بالمبعوثين المصريين الدارسين بالجامعات الكندية، حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التواصل المُستمر مع أبنائها في الخارج، وذلك من أجل معرفة احتياجاتهم وتذليل أي عقبات تواجههم، بالإضافة إلى دعمهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

كما أكد الدكتور شريف صالح خلال لقاءه ببعض العلماء المصريين بالخارج، أن مصر تفتح أبوابها أمامهم للعودة والمُساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم البحث العلمي والابتكار، وأن هناك العديد من الفرص المُتاحة لهم للمُشاركة في هذا المجال، لافتًا إلى أن البيئة في مصر مهيئة لاستقبالهم، خاصة مع تزايد أعداد الجامعات واهتمامها بكافة معطيات البحث العلمي، مضيفًا أن الجامعات نجحت في تطوير أدائها وفي حاجة إلى رؤيتهم ومقترحاتهم؛ للنهوض بالعملية التعليمية ككل والتأكد من مُواكبتها لمُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

كما التقى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بأعضاء القنصلية المصرية العامة بمونتريال بحضور السفير محمد فخري القنصل العام لجمهورية مصر العربية بمونتريال.

وقدم الدكتور شريف صالح عرضًا حول المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية التي تم إطلاقها في مارس الماضي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تعُد امتدادًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز الدور الريادي لمصر، لكي يليق بمكانتها ودورها في دعم بناء العلم والثقافة.

 

البترول والغاز الطبيعي انتاج البترول والغاز الطبيعي الملك سلمان الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

تخفيضات 40%؜.. الداخلية تعلن خبر سار للمواطنين

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

موضوعات متعلقة

التعليم العالي في أسبوع| أيمن عاشور: يجب ربط المنتج البحثى بالصناعة والعمل.. تحالفات الجامعات ستعمل على تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجُغرافية

خطوات التقديم بمسابقة رعاية المبتكرين "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

علوم البحار: المعهد يوفر برامج توعية حول التعامل مع أمواج تسونامي حال حدوثها

يضرب مصر كل 1000 عام| تحرك حكومي عاجل بعد أنباء تعرض الإسكندرية إلى تسونامي.. هل حان موعده؟!

الإسكندرية تعرضت للغرق مرتين .. أسباب حدوث تسونامي| تفاصيل عن كيفية التصرف

استعدادات خاصة من "حجازي" و"عاشور" لعقد مؤتمر تطوير مرحلة الثانوية

جوائز كبرى.. رعاية المبتكرين يطلق مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية

ترشيحاتنا

الأربعاء.. محاكمة متهمين خطفا طالبا لخلافات مع والده بالزيتون

أول صور لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الرائد.. شاهد أحدث التسريبات

إمام محمدين ممازحا أفشة: كان بيقلبني في الفلوس

معجزات صلاة الفجر لمن يداوم عليها كل يوم

هتخلصك من السمنة نهائي.. ابتكار طريقة غريبة للتحكم في الشهية

الصناعات الغذائية: مصانع بير السلم تعيد تدوير الزيوت المستعملة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لأب فلسطيني تنفطر له القلوب.. لن تتوقع ماذا فعل

ممثل شهير يثير الجدل قبل ساعات من وفاته.. شاهد

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ