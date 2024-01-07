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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 شهداء وسقوط مصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل باستشهاد 3 فلسطينيين وسقوط مصابين جراء قصف استهدف مواطنين بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
 

قصفت شقة سكنية غرب خان يونس

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ93، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت، الليلة، منزلا لعائلة أبو علبة بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا، وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف عنيف على منازل المواطنين في مخيم جباليا.

 

وقالت وسائل الإعلام إن القصف الإسرائيلي الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى خلال الليلة، أدى إلى استشهاد نحو 16 مواطنا، وإصابة العشرات.

وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

قصف فلسطينيين قطاع غزة غزة خان يونس

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