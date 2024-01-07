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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد الفرق الطبية بالكنائس ويهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تتواصل مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها لتقديم الخدمات الطبية بمختلف كنائس مدن وقرى المحافظة، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وحرص الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة كفر الشيخ على حضور قداس عيد الميلاد المجيد، أمس، بكنيسة مار مينا بكفر الشيخ لتقديم التهاني للإخوة الأقباط والاطمئنان على وجود الفرق الطبية ومتابعة التأمين الصحي للكنائس في عيد الميلاد المجيد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على روح الإخوة والمحبة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد للنهوض بالوطن

حضر القداس فرق حملة 100 يوم صحة من أطقم الرعاية الأساسية بحضور الدكتورة آمال حجاج مدير الرعاية الأساسية ومنسق حملة 100 يوم صحة والدكتور وسام حشاش مدير إدارة كفر الشيخ الصحية.

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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