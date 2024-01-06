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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة كفر الشيخ» ترفع الطوارئ لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

عقدت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية، برئاسة الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة، وعضوية الدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة آمال حجاج مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور شريف الخولي مدير إدارة الطب الوقائي، وذلك لمتابعة إجراءات التأمين الصحي لصلاة عيد الميلاد المجيد بكنائس المحافظة.

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من جانبه، قال الدكتور محمد شقوير، إن غرفة الأزمات والطوارئ ناقشت خطة التأمين الصحي لصلاة عيد الميلاد المجيد، من خلال فرق 100 يوم صحة داخل الكنائس بمختلف الإدارات الصحية داخل المحافظة، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طوارئ.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن غرفة الأزمات والطوارئ ناقشت أيضًا جهود الفرق الطبية الثابتة داخل الكنائس، والتي تعمل على تقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وأكد وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ تحرص على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

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