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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائباً عن محافظ كفر الشيخ..رئيس مدينة بيلا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أناب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لزيارة كنيسة مار جرجس بمدينة بيلا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله القس أندراوس غبريال، راعي كنيسة مار جرجس بمدينة بيلا.

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رافق رئيس مدينة بيلا خلال الزيارة، أيمن غالي، ومحمد ضبعون، وعلي أمين، وإبراهيم موافي، نواب رئيس المدينة، عبد الجليل صبري، سكرتير مجلس مدينة بيلا،  وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الوحدة المحلية.

ونقل رئيس مدينة بيلا، تهنئة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للأخوة الأقباط أبناء مدينة بيلا بمناسبة أعياد الميلاد، مقدما باقتين من الزهور من محافظ كفر الشيخ ورئيس المدينة، معرباً عن خالص تمنياته القلبية وأصدق تهانيه بهذه المناسبة، متمنياً لهم عيداً سعيداً وعاماً مليئاً بالرخاء والتوفيق والنجاح.

وأكد رئيس المدينة أن المسلمين والأقباط كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة الوطنية.

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