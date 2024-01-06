لتعديها على حرم الطريق.. محافظ كفر الشيخ يقرر غلق المحال التجارية المخالفة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، عدداً من شوارع مدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك في حضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد أبو الفتوح زكى، مدير أقسام تراخيص المرور، والمهندس الخضراوي خضر، رئيس حي شرق مدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته، قرَّر محافظ كفر الشيخ، غلق عدد من المحال التجارية بتلك الشوارع لمخالفة قانون الإشغالات والتعدي على حرم الشارع العام، وإعاقة حركة المرور، مكلفاً بسرعة إزالة تلك الإشغالات ومنع انتظار السيارات في الأماكن غير المسموح فيها بالانتظار، وخاصة في المحاور ودوران الشوارع.



وشدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع أعمدة الكهرباء من حرم الشارع العام لتسهيل سير المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

كما كلف بسرعة استكمال أعمال الانترلوك ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والالتزام برفع الإشغال، من جانبي تلك الشوارع، ومنع الإشغالات في محيط دور العبادة والمصالح والمنشآت الحكومية.

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