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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور الأنبا ماركوس والقمص بسطوروس.. «كنائس كفر الشيخ» تحتفل بقداس عيد الميلاد|شاهد

الأنبا ماركوس
الأنبا ماركوس

شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، السبت، إقبالاً كبيرًا من الأقباط، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وسط حالة من الفرحة والسعادة التي غمرت الجميع.

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وأدى الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا، بحضور الآباء والكهنة والقساوسة.

كما أدى القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة بالبراري، قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق.

ومن جانبها، كثفت مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء محمود الكموني، نائب مدير الأمن، إجراءاتها الأمنية؛ لتأمين الاحتفالات والكنائس بمختلف مدن وقرى المحافظة.

واستقبلت الكنائس بمحافظة كفر الشيخ، قبل بدء قداس عيد الميلاد، القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بهذه المناسبة، داعين الله أن يحفظ مصر وأن يعم السلام والأمن والرخاء والازدهار عليها وعلى شعبها العظيم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، تفقدا عدداً من الكنائس بمدينة كفر الشيخ؛ للوقوف على تأمينها من قبل قوات الشرطة، مشدداً على اليقظة التامة وتأمين الكنائس على الوجه الأكمل. 

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