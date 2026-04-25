الأمن يتدخل في لحظة فارقة قبل نهاية قصة زوج مصدوم | تفاصيل مثيرة بقصر النيل

على حافة لحظة فاصلة بين الحياة والموت، وقف رجل فوق كوبري قصر النيل، عازمًا على إنهاء حياته بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل، هروبًا من ضغوط نفسية وخلافات زوجية أثقلت كاهله.

لكن في الوقت الحاسم، تحولت القصة من مأساة محتملة إلى لحظة إنقاذ إنسانية، بعدما رصدت الخدمات الأمنية الموقف سريعًا، لتتحرك قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية في سباق مع الزمن.

و نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ مواطن حاول إنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري قصر النيل إلى نهر النيل، نتيجة خلافات زوجية مستمرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص إلقاء نفسه في المياه، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والقوة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وانتشال الشخص من المياه على قيد الحياة قبل غرقه، حيث تبين من الفحص عدم إصابته بأي جروح أو كدمات.

وكشفت التحريات أن الشخص يبلغ من العمر 47 عامًا، يعمل "ترزي"، ومقيم بمنطقة مصر القديمة، حيث أقرّ بمحاولته الانتحار بسبب خلافات حادة مع زوجته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.