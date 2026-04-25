خبير عسكري : سيناء شهدت طفرة تنموية من مدن ومشروعات جديدة في مختلف المجالات

كشف اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء كان واضح وصريح وتناول أهمية سيناء ثم الحديث عن التنمية التي شهدتها.



وتابع كبير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيناء شهدت طفرة تنموية من مدن جديد ومشروعات في مختلف المجالات وسكك حديدية.

ولفت إلى أن سيناء شهدت إنشاء موانئ بحرية، ومطارات العريش وطابا وسانت كاترين من أهم مظاهر التنمية؛ حيث إن كل ما تم إنجازه يؤكد مكانتها وقيمتها على أنها ذرة التاج.

وأكد أن الخطوط الحمراء تم إعلانها منذ عامين من قبل القيادة السياسية بشأن تهجير السكان الفلسطينيين إلى سيناء وهذا ملف أدارته وزارة الخارجية بنجاح.

وواصل اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن مصر دولة وازنة في السياسة والتاريخ والجغرافيا والدبلوماسية الدولية والمفاوضات والرؤية الثاقبة المستقبلية.

واختتم أن الخطوط الحمراء تعني أنه لا يمكن تجاوزها وإن حدث وتم التجاوز سيتم تأديبك ويجعلك تندم على ما اقترفت في حق نفسك أولا لأنك فكرت قبل أن تنفذ وتفعل.