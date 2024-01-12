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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستمر قضية محاكمة مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل وآخرين، بينهم موظفون في الجمارك، في أثارة موجة من الاهتمام والجدل. 

وتكشف هذه القضية مفاجآت خطيرة حول تورط المتهمين في الحصول وتقديم رشاوى، مما يجعلها قضية ذات أهمية كبيرة للرأي العام.
 

وزارة العدل محاكمة مدير إدارة الكسب غير المشروع موظفون في الجمارك محاكمة المسؤولين أمن الدولة العليا

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مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

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