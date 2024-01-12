مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

تستمر قضية محاكمة مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل وآخرين، بينهم موظفون في الجمارك، في أثارة موجة من الاهتمام والجدل.

وتكشف هذه القضية مفاجآت خطيرة حول تورط المتهمين في الحصول وتقديم رشاوى، مما يجعلها قضية ذات أهمية كبيرة للرأي العام.

